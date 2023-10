Sfilata di bus storici. Expo in viale Kennedy

Sabato e domenica camion ed autobus d’epoca saranno esposti sul viale Kennedy, a Lido di Camaiore. L’evento, organizzato dall’associazione italiana trasporti d’epoca, inizierà domani alle 8,30: poi i mezzi partiranno per la grande sfilata attraversando Capezzano Pianore, Massarosa proseguendo verso Lucca, l’alta Garfagnana per poi scendere nuovamente passando per Massa, Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta tornando al punto di partenza dove rimarranno fino al mattino seguente. L’esposizione vera e propria sarà, invece, riservata alla giornata di domenica durante la quale rimarranno sul viale Kennedy fino alle 16,30. Una cinquantina di mezzi, il più antico degli anni ‘30, provenienti da tutta Italia ed uno anche dalla Francia percorreranno 140 km per dare la possibilità a più persone di prendere parte a tale evento.

"È un evento unico nel suo genere che, per la prima volta, arriverà nella zona della Versilia – dichiara Roberto Cabiati, presidente dell’associazione – solitamente facciamo tre raduni all’anno, in diverse città italiane, per mostrare come non esistano solo associazioni legate ad auto e moto ma anche a trasporti eccezionali, fondamentali per il quotidiano vivere di tutti noi. Basti infatti pensare – prosegue Cabiati – come nel periodo di lockdown, causato dal Covid-19, siano stati proprio i camion, ma soprattutto i camionisti, a rifornire i supermercati, benzinai, farmacie e tutte le attività di prima necessità utili per la sopravvivenza di tutti noi".