Spray al peperoncino al Seven Apples, cinque in ospedale. La rinascita dello storico locale guastata dai vandali

Marina di Pietrasanta (Lucca), 28 luglio 2024 – Una ripartenza salutata con grande entusiasmo dal popolo di fedelissimi (e dalle nuove leve) di una delle discoteche più amate della Versilia, il Seven Apples di Marina di Pietrasanta, che è anche una delle poche rimaste. Ma anche una ripartenza guastata da qualche criminale che ha spruzzato dello spray al peperoncino.

Cinque giovani sono stati costretti a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale Versilia di Lido di Camaiore per irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie. Un gesto folle, da parte di qualcuno che non ha nemmeno tenuto conto delle possibili ripercussioni del suo gesto: basti pensare cosa potrebbe accadere in una situazione di affollamento se si scatena il panico. Per fortuna non è andata così, anche se in cinque sono stati costretti a ricorrere alle cure dei medici.

Il Seven è ripartito venerdì sera, una sorpresa per molti visto che solo la scorsa primavera se ne piangeva la “dipartita” ma poi la famiglia Belluomini di Viareggio, titolare della Tampor srl, ha ripreso in mano le redini del locale avviato proprio da loro nel 1971. Un inciampo, quindi, per la storica discoteca sul mare al confine tra Focette e Motrone, ma che non impedirà agli appassionati del Seven di continuare a godersi un’estate a bordo piscina che solo fino a poche settimane fa sembrava insperata.