Settantenne colpito al volto da un pugno

Sono ancora tutti da definire i contorni di una lite, degenerata per ragioni ancora in corso di verifica, per cui un uomo di circa settant’anni ieri mattina è finito in ospedale. Colpito in pieno volto da un pugno, scagliato all’improvviso da un altro uomo. Entrambi sono italiani. L’episodio è avvenuto a ridosso della Pineta, e di fronte ad alcuni testimoni che si sono prodigati per prestare il primo soccorso al settantenne, che ha trascorso l’intera giornata in osservazione nel reparto di emergenza del Versilia a causa del trauma riportato.