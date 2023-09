"Servizio Pre-Scuola a Seravezza: "Un servizio anche dopo le lezioni"

C’è tempo sino al 15 settembre per presentare domanda per il servizio di pre-scuola, indirizzato agli alunni delle scuole primarie del territorio. Un servizio avviato, in via sperimentale, nel secondo quadrimestre dell’anno scorso e che viene riproposto a favore di quelle famiglie che vedano i genitori impegnati in attività lavorative e quindi impossibilitati ad accompagnare i bambini a scuola per l’inizio delle lezioni. In questo modo quanti non possono conciliare gli impegni con l’orario scolastico, potranno accompagnare i figli a scuola prima del suono della campanella. Il Comune incaricherà personale qualificato ad accogliere e sorvegliare i bambini all’interno dei plessi scolastici, sino all’inizio delle lezioni.

Il servizio interesserà le scuole primarie del territorio, ovvero Ermenegildo Frediani di Seravezza, Italo Calvino di Ripa, Don Lorenzo Milani di Marzocchino e Gianni Rodari di Frasso e sarà attivato con il raggiungimento di un numero minino di sei richiedenti per plesso.

"Riproponiamo con soddisfazione questo servizio introdotto a carattere sperimentale l’anno scorso - commenta l’assessore all’istruzione Valentina Mozzoni (nella foto) - nella convinzione che possa essere una valida opportunità per quei genitori che lavorano e che hanno difficoltà di orari ad accompagnare i propri figli a scuola. È proprio in quest’ottica che stiamo lavorando anche al servizio del dopo scuola per il quale, nei prossimi giorni, comunicheremo le caratteristiche e le modalità di adesione". Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune attraverso la compilazione dell’apposito modulo presente sul sito web all’indirizzo www.comune.seravezza.lucca.it (sezione modulistica, sottosezione ufficio Scuola) nel quale sono tenuti a dichiarare il reale impedimento nel conciliare gli impegni lavorativi con l’orario di ingresso a scuola dei figli. Dichiarazioni che, al momento del rilascio o successivamente, potranno essere verificate dal Comune. La domanda ha validità di un solo anno scolastico e deve quindi essere ripetuta da quanti l’abbiano già presentata l’anno scorso. Il sevizio, con la relativa copertura assicurativa, ha un costo annuo di 40 euro, da versare entro venti giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda da parte dell’Ufficio Scuola. Le domande, attraverso il modulo appositamente predisposto, dovranno essere presentate a mano all’Ufficio protocollo, in alternativa inviate per posta elettronica a [email protected] o, ancora, attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] Per informazioni: tel. 0584 757728 o 0584 757756, oppure tramite mail all’indirizzo [email protected]