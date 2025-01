Servizi scolastici, iscrizioni solo on line

Iscrizioni aperte ai servizi per l’anno scolastico 2025-2026 con la novità che dovranno essere effettuate on line (mensa, scuolabus e agevolazioni tariffarie). Una procedura rapida, basterà accedere al sito del Comune (www.comune.seravezza.lucca.it) e da qui all’area Cittadino e quindi identificarsi attraverso lo Spid. "Un metodo che permette la semplificazione delle procedure – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Valentina Mozzoni – dato che la modalità on line non prevede più i moduli cartacei, inoltre è necessario che tutti i genitori che richiedono questi servizi provvedano alla compilazione delle richieste anche se si tratta di servizi già attivati negli anni precedenti". Nella domanda si troveranno poi altre voci da indicare, dopo quella del servizio richiesto, come la scuola frequentata dal bambino e, per quanto riguarda la mensa ad esempio, se ci sono allergie o intolleranze alimentari e il tipo di dieta seguita. Per quanto concerne le scadenze, le iscrizioni ai servizi mensa e scuolabus devono essere presentate entro il 28 febbraio, mentre per le richieste di esenzioni e agevolazioni ci sarà tempo sino al 10 marzo. Per chiarimenti: 0584 757756 e 0584 757728. Quanti avessero difficoltà nella compilazione del modulo, possono rivolgersi all’Urp del Comune, portando con sé la necessaria documentazione, e gli addetti provvederanno all’espletamento della pratica.Per contattare l’Urp si può chiamare il numero 0584 757706 o inviare una email all’indirizzo [email protected].