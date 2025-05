La strada tracciata è quella della fusione

Giorni caldissimi sull’asse GhiviBorgo-Viareggio che potrebbe portare alla conquista della Serie D per le zebre. La società bianconera del presidente Del Pistoia (nella foto) infatti è molto interessata all’idea di salire nel massimo campionato dilettantistico. L’opportunità, "da non lasciarsi sfuggire" dice qualcuno interno all’ambiente, potrebbe andare a nozze col possibile passo indietro del GhiviBorgo. La vicenda ha sicuramente anche un risvolto politico. Un ulteriore incontro con la società dovrebbero averlo proprio oggi anche il sindaco Giorgio Del Ghingaro e l’assessore allo sport Rodolfo Salemi. Il GhiviBorgo da 10 anni consecutivi fa la Serie D, ponendosi da esempio di gestione virtuosa e lanciando tanti giovani. Ora però starebbe seriamente pensando di smettere per la gravosità dell’impegno sulle spalle di pochi. Il titolo sportivo però non è un bene commercializzabile. Per cui, tecnicamente, dovrebbe esserci o una fusione (possibile in caso di medesima provincia) o magari l’entrata della dirigenza viareggina nella governance del GhiviBorgo con poi un susseguente cambio di denominazione sociale, di sede e campo da gioco. In realtà poi ci sarebbe anche un movimento di denaro (la richiesta iniziale del club della Media Valle si aggirava sui 600mila euro... e l’ultimo rilancio bianconero sarebbe arrivato attorno ai 350/370mila). Le parti non sono lontane. Ma poi bisognerà vedere la reale fattibilità della cosa, che potrebbe in qualche modo andare a coinvolgere pure una terza società dato che la Lunigiana Pontremolese, che attualmente fa la Promozione, sarebbe molto interessata all’Eccellenza. Il tavolo delle trattative è caldo. Ed entro il fine settimana dovranno arrivare risposte concrete.

Simone Ferro