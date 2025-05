Le previsioni del Nursind: "Sarà un’altra estate in piena emergenza"

"Tra un mese la popolazione della Versilia triplicherà, ma non sarà triplicato il personale dell’ospedale". Lo sostengono i responsabili locali del Nursind Versilia, Maurizio Ravecca e Paola Costagli secondo i quali ci si appresta a un’estate molto complicata. "La carenza di infermieri, ostetriche e oss nel nostro territorio – dicono i due sindacalisti – arriva a una stima di almeno 50 figure professionali e abbraccia tutte le realtà sia ospedaliere che territoriali: i reparti medici confermano il loro triste e annoso trend, i colleghi della cardiologia sono costretti a un vero e proprio tour de force per mantenere i livelli minimi assistenziali e la copertura dei turni, la chirurgia week surgery ha perso tutte le sue caratteristiche di chirurgia “leggera e veloce” e si è trasformata nel prolungamento del reparto di chirurgia ordinaria. La pediatria e neonatologia, la salute mentale ospedaliera e territoriale sono in estrema difficoltà nel ricoprire i turni e organizzare l’attività ordinaria senza parlare del 118 e del pronto soccorso che sono i primi ad accogliere i cittadini. Il consueto sovraffollamento del pronto soccorso è aggravato dalla difficoltà di evadere le dimissioni. Ci risulterebbe infatti che i pazienti in dimissione, permangano ore nel reparto prima di raggiungere il proprio domicilio".