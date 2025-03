Seravezza celebra il centenario di Sirio Giannini con un evento speciale

Un pomeriggio per ricordare il centenario della nascita di Sirio Giannini, nel giorno esatto del suo compleanno. È quanto promosso dal Comune con il Circolo culturale dedicato allo scrittore seravezzino, assieme al Centro internazionale anch’esso intestato a Giannini e con la partecipazione della Fondazione Terre Medicee e della biblioteca comunale. Oggi la giornata dal titolo “In ricordo di Sirio Giannini”: alle 11 il ritrovo al cimitero di Vallecchia per un omaggio. Il pomeriggio, alle ore 16.30, prenderà il via l’evento al Teatro Scuderie Granducali con i saluti istituzionali e quindi gli interventi di Giuseppe Tartarini, presidente del Circolo Sirio Giannini e di Alessandro Viti del Centro studi. Seguiranno alcune significative testimonianze a cura di Leopolbo Belli e di Ivano Leonardi che racconteranno appunto gli aspetti, anche inediti, del Giannini uomo. Il pomeriggio sarà cadenzato dalle letture a cura di Maria Giulia Dazzi e di Walter Bandelloni che proporranno alcuni passi delle sue opere ma daranno voce anche alle testimonianze di Giovanna Battistini e Mara Salini, raccolte una decina di anni dal Circolo culturale. "Altre iniziative seguiranno – commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini – per celebrare questo autore seravezzino ma anche per invitare a rileggere e approfondire le sue opere". C’è attesa anche per l’intervista che la giornalista versiliese del TG1 Francesca Capovani farà a Paola Papi, allora giovanissima segretaria di produzione del film “I cavatori”, pellicola che vide la regia di Giannini e che verrà riproposta a chiusura del pomeriggio.