Sensibilizzare i bambini alla sostenibilità. Il progetto “I Giardini pensili di Dorotea“

“I giardini pensili di Dorotea“ è l’angolo verde nato e realizzato dai bambini nella nuova terrazza della scuola primaria Santa Dorotea. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di condividere un progetto metodologico educativo e didattico tra bambini, insegnanti e genitori e finalizzato ad una sensibilizzazione delle tematiche della sostenibilità e dell’educazione alimentare. Tra le varie attività svolte dai ragazzi, la progettazione degli spazi, la realizzazione e il recupero di materiali necessari al lavoro, la preparazione del terreno, la concimazione, l’annaffiatura e la raccolta. Sono tante le varietà coltivate, dai piccoli ortaggi come carote, peperoni, melanzane, zucchine, che permetteranno di conoscere le proprietà benefiche delle piante dell’orto e acquisire conoscenze utili per una corretta alimentazione per gli studenti della scuola. Scuola che, inoltre, organizza per l’estate un centro educativo aperto a tutti i bambini di età compresa fra i 3 e gli 11 anni. Sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 a partire dal 1 luglio fino al 23 agosto con attività ludico educative mirate al potenziamento degli apprendimenti e svolgimento di compiti estivi, insieme a giochi, disegni, canto e molto altro.