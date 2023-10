Seimiglia Museo archeologico. Escursione tra borghi e castelli

Proseguono le escursioni ed i numerosi progetti del Civico Museo Archeologico diretto dalla dottoressa Marzia Bonato. "Borghi e Castelli delle Seimiglia con il Museo" è il programma del prossimo fine settimana. Il percorso di domenica prossima vedrà toccare i verdi borghi di Orbicciano, Albiano, Fibbiano, Gombitelli e Migliano per ben 9 chilometri e 700 metri: la durata sarà di circa 5 ore con un dislivello di 300 metri e la partenza dalla chiesa di San Lorenzo di Orbicciano. Parte del percorso verrà effettuato su sentieri e parte su strada. Si tratta della zona che lo scorso anno fu intaccata, in estate, da intensi roghi e che la natura per fortuna, dopo la bonifica, sta riconquistando: uno dei cammini più interessanti del nostro territorio. Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le 9 con il successivo pranzo al sacco: per gli adulti il costo sarà di 10 euro e di 5 euro per i bambini da 4 a 10 anni. Il rientro è previsto intorno alle 16 sempre ad Orbicciano.