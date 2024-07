“Sei tutta vestita di giglio…“. I costumi delle eroine pucciniane

“Sei tutta vestita di giglio…“ curata da Diego Fiorini e Manuel Rossi. I costumi delle eroine pucciniane firmati dalla sartoria Cerratelli alla Villa Museo Puccini di Torre del Lago da domenica al 29 novembre. Alla Villa Museo Puccini “vanno in scena” i costumi delle eroine pucciniane. Nella residenza in cui il compositore visse saranno esposti per la prima volta gli abiti originali realizzati per le protagoniste femminili de La Bohème, Manon Lescaut, Tosca e altri capolavori che videro la luce in queste stanze. Pezzi unici del mondo operistico firmati dalla Casa d’Arte Cerratelli, prima sartoria teatrale e cinematografica in Italia e concessi per la mostra dalla Fondazione Cerratelli che ha raccolto l’eredità. La mostra prende in prestito il titolo da un verso del primo atto di Madama Butterfly, “Sei tutta vestita di giglio…“, ed è promossa da Fondazione Simonetta Puccini, curata da Fiorini, direttore della Fondazione Cerratelli, e Rossi, direttore del comitato scientifico della Fondazione Simonetta Puccini.

