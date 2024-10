Sea Risorse. Aperta selezione

CONCORSI PER ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI IN COMUNE E PROVINCIA

Fp Cisl lancia il nuovo corso per la preparazione ai prossimi concorsi per istruttori e funzionari amministrativi nella Pubblica Amministrazione (Comune e Provincia) della durata di 36 ore complessive. Le lezioni si terranno in presenza e anche in modalità virtuale su specifica piattaforma che consentirà la registrazione delle lezioni. Gli iscritti usufruiranno di materiale, slide e risorse per implementare le tematiche del corso, e al termine delle lezioni riceveranno un attestato di partecipazione. L’inizio sarà nel mese di novembre. Info [email protected]

SEA RISORSE CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

E’ in corso una selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria e l’assunzione di dipendenti per l’espletamento della mansione di impiegato amministrativo (Area tecnica e amministrativa) con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, con orario a tempo pieno o parziale, categoria impiegato, livello 3b del ccnl Servizi Ambientali. Visita la sezione “lavora con noi” del sito www.searisorse.it. Domande entro l’11 ottobre

TIROCINIO AL COMUNE DI CAMAIORE

Avviso pubblico di selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all’attivazione di tirocini non curriculari. Scadenza 31/10/24

https://shorturl.at/trO4i