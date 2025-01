Sea Font 2024. Domani mattina si torna a correre

Messi da parte spumanti e cotillons, sarà già tempo di correre, e correre forte. Il 3 gennaio a Forte dei Marmi scatta la quarta edizione della Forte Sea Front, primo dei tanti eventi allestiti dal Club Super Marathon Italia in quello che si preannuncia come un anno ricco di impegni a tutto campo.

Si parte da un format che ha reso il sodalizio famoso nel mondo, quello delle maratone consecutive, ben 4 nell’arco di 4 giorni, con il robusto contorno di prove sui 17 e sugli 8,5 km. Un format che ricalca quello del 2024, ossia un circuito di 8,5 km, piuttosto filante e dove le condizioni meteo potranno avere un peso non differente, soprattutto se spirerà vento.

I concorrenti potranno coprire il percorso una, due o 5 volte in fase alla distanza scelta. Già in tantissimi hanno dato la loro adesione, considerando anche le favorevoli condizioni di vitto e alloggio a prezzi convenzionati grazie al Club. Tra coloro che hanno dato la loro adesione spicca la russa Anastasiia Salnikova, tesserata per la società organizzatrice e vincitrice quest’anno della 100 Km delle Alpi a Torino dopo essere stata protagonista nellam Orta 10in10.

L'appuntamento è fissato ogni giorno alla stessa ora, le 9:00, dalla spiaggia Le Dune a Forte dei Marmi, sede di partenza, arrivo e di tutti i servizi. E’ ancora possibile aderire alla gara al costo di 40 euro per la maratona, 20 per la 17 km e 10 per la 8 km. Ricordiamo che oltre alla prova in quattro tappe è possibile maderire giornalmente anche alla singola gara.

Non sono previsti premi di giornata, mentre a fine evento riceveranno un riconoscimento i primi 3 in classifica per ogni distanza, ma un originale premio ci sarà per tutti i finisher, che attraverso le 4 medaglie conquistate si ritroveranno uno speciale trofeo da esporre.