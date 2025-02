Scuolabus spostati. Caos a Porta a Lucca

Sono da poco passate le 12 quando in via Garibaldi, a Porta a Lucca, la scena è dominata da scuolabus bloccati in mezzo alla strada e una lunga fila di auto con gente che suona il clacson oppure scende per capire i motivi di quel "tappo" improvviso. Il motivo del trambusto scoppiato ieri mattina (nella foto) è stata la mancanza della segnaletica che avvisa i cittadini del divieto di sosta in vigore da ieri fino al 10 giugno come disposto da apposita ordinanza della Polizia municipale.

I tre scuolabus che sono al servizio ogni giorno delle elementari "Pascoli" sono stati infatti spostati da via Barsanti a causa di un maxi cantiere avviato per la manutenzione straordinaria di un fabbricato in disuso da almeno 30 anni. Questo ha comportato non solo solo il divieto di sosta nel tratto di via Barsanti tra vicolo delle Monache e il civico 51, ma come detto anche lo spostamento degli scuolabus in via Garibaldi, lato mare. Zona in cui, di conseguenza, è scattato il divieto di sosta dal civico 70 (all’altezza dell’ex farmacia comunale) per 35 metri verso sud agli orari di ingresso e uscita da scuola, ossia da lunedì a giovedì orario 7,45-17 e il venerdì 7,45-13. Peccato però che la ditta incaricata di realizzare i lavori in via Barsanti non abbia collocato alcun cartello, come invece prescrive l’ordinanza. E così, all’arrivo dei tre scuolabus, ieri è successo che una macchina fosse parcheggiata in quella fascia interdetta – dove sono presenti tra l’altro due stalli per il carico e scarico e uno per le persone con disabilità – impedendo a un pulmino di sostare in attesa dell’uscita degli alunni. L’"imbuto" è stato inevitabile, poi dopo una decina di minuti la situazione per fortuna si è sbloccata: senza segnaletica, però, il caos è destinato a ripetersi.

Daniele Masseglia