Bridge sugli scudi. Promozione in Serie A

La squadra di bridge viareggina formata da Jacopo Caiti, Michele Cammarata, Andrea Del Pistoia, Sandro Pasquinucci, Roberto Porciani, Cristiano Valsega e Jacopo Viotto ha conquistato la promozione alla Serie A. Il percorso nel Campionato italiano di società 2025 che ha condotto al prestigioso risultato è stato netto e costellato di vittorie: la squadra locale ha battuto Lucca 108-67 (7-1), Alpi Apuane 122-112 (6-2) e Montecatini 120-110 (5-3). Poi, nel girone B dei playoff andati in scena a inizio maggio e decisivi per la promozione, in semifinale è arrivata la vittoria su Idea Bridge Torino 105-100 e in finale il successo sulla Bocciofila Lido Genova 87-72.

A coronare la stagione, come ciliegina sulla torta è arrivato l’ottimo secondo posto ai Campionati italiani a coppie miste di Cristiano Valsega e Rita Gibertoni. Il prossimo anno si alza l’asticella: il Viareggio Versilia Bridge si troverà a competere con le migliori squadre italiane, in cui militano giocatori di livello internazionale.

"Questi risultati confermano il valore di ciascuno dei componeti della squadra e della buona qualità del bridge viareggino – esulta l’associazione – che nella sua lunga storia ha sempre ottenuto buoni risultati: attualmente, il viareggino Leonardo Cima è uno dei migliori giocatori italiani".

RedViar