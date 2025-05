Ri-partono gli scuolabus. Con tre linee sperimentali

Si rimettono in moto gli scuolabus, e dopo undici anni "Si riparte". Con tutta la città vestita di rosa, per accogliere la tappa de Giro d’Italia, ieri l’assessora alla pubblica istruzione Sandra Mei ha indossato (metaforicamente) la maglia gialla per annunciare sui social l’apertura delle iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico. Da settembre infatti sarà parzialmente ripristinato il servizio soppresso nel 2014, interrotto nel pieno del dissesto del Comune, con tre linee sperimentali che serviranno le scuole primarie “Puccini“ (dell’istituto comprensivo Torre del Lago), “Don Beppe Socci“ (Don Milani) e “La Tenuta“ (Darsena). "Si tratta di un segnale importante per le famiglie viareggine, non solo viene ripristinato un servizio fondamentale per il diritto allo studio, ma viene fatto con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con tariffe che tengono conto delle diverse situazioni economiche".

Le iscrizioni, per i piccoli che frequentano le tre scuole primarie coinvolte nel progetto Friendly Bus Viareggio – finanziato dal Ministero dell’Ambiente con oltre 731mila euro che hanno permesso al Comune l’acquisto di tre bus elettrici – resteranno aperte fino al 13 giugno e le famiglie potranno presentare l’apposita domanda (che può essere scaricata sul sito del Comune) all’ufficio protocollo del Municipio oppure inviandola via Pec. Il servizio è rivolto agli alunni residenti ad oltre 500 metri dalla scuola frequentata, e coprirà l’intera durata dell’anno scolastico (salvo disdetta) e la frequenza dovrà essere regolare. Nel caso il numero di domande superi i posti a disposizione il Comune predisporrà una graduatoria con lista di attesa seguendo i criteri di "distanza casa-scuola calcolata in linea d’aria" e "data di presentazione della domanda".

La tariffa intera per il servizio è di 30 euro al mese per i nuclei familiari con un reddito Isee superiore a 12.228 euro, ma sono previste cinque fasce di agevolazione fino all’esenzione totale per le famiglie con Isee inferiore a 4.585,50 euro. La delibera approvata dalla Giunta prevede inoltre la riduzione del 50% della tariffa per i mesi di settembre, dicembre e giugno, in considerazione del calendario scolastico ridotto.

mdc