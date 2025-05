"Lavori con tanti problemi", Pierucci: "Sono prioritari"

"Spaccano le strade, le aggiustano per il Giro d’Italia e poi le spaccano di nuovo negli stessi punti". Ad affermarlo sono alcuni cittadini esasperati dai lavori eseguiti da Gaia e dalle aziende della fibra ottica, e dagli sfalci del verde. Ma la risposta del sindaco Pierucci è secca. "I lavori sono prioritari per la qualità della vita della comunità". Adesso il caso ultimo è quello di via Roma che, durante il passaggio del Giro, rappresenta una via da tenere libera. "Per poi spaccarla di nuovo", stando ai residenti. In sostanza gli stessi lamentano un doppio costo solo per consentire l’evento sportivo. La scorsa settimana è stata invece la volta delle code interminabili lungo la Provinciale prima per la fibra poi per tagliare l’erba. Purtroppo le esigenze della gente cozzano con ‘urgenze’, con successivo blocco della circolazione. Adesso alcuni residenti di via Roma lamentano che "la strada, interessata da giorni dai lavori di Gaia, è stata rotta e poi aggiustata temporaneamente per il Giro per poi essere spaccata ancora con ulteriori spese". Ma per il sindaco Pierucci non è così. "I lavori – dice – riprenderanno dal punto successivo del tratto interessato, come è normale. Non possono i cittadini lamentarsi sempre quando vengono eseguiti interventi per loro, per avere acqua buona, per non far scoppiare vecchi tubi. Di che cosa si parla? Un’amministrazione deve pensare al bene della città: si creano disagi, questo è ovvio, ma per ottenere scopi primari, di servizio indispensabile e per evitare dunque disagi e danni, che sarebbero ben più gravi". Quanto all’erba in effetti quest’anno è parecchio cresciuta a causa delle piogge, quest’anno cadute in abbondanza, mentre con il passaggio del Giro lungo la Provinciale, i margini della strada sono stati sfalciati anche per motivi di sicurezza.

Isabella Piaceri