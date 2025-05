Via al cantiere per la sicurezza di Montigiano

Sono partiti i lavori nella frazione di Montigiano per la messa in sicurezza dei versanti. Si tratta di un intervento necessario per il rischio idrogeologico, soprattutto dopo il terribile incendio boschivo del luglio 2022 che ha colpito l’inter area. Ammonta a oltre 200mila euro il valore complessivo del cantiere, finanziato nell’ambito del "Documento Operativo per la Difesa del Suolo di Regione Toscana".

Nel dettaglio, i lavori prevedono interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico lungo la viabilità comunale per Montigiano, il ripristino della funzionalità del drenaggio sui versanti attraverso opere di ingegneria naturalistica e ulteriori operazioni ricostruzione della copertura boschiva.

"Un risultato importante sul fronte del contrasto del rischio idrogeologico – commenta l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali (nella foto) –; sono al lavoro gli operai su quella che di fatto è la principale infrastruttura viaria per l’abitato di Montigiano. Nell’area erano già intervenuti Unione dei Comuni e Forestazione della Regione Toscana, oltre agli interventi in urgenza del Comune. Con questo cantiere mettiamo a sistema i vari lavori".

Insiste sulla necessità di investire per evitare quanto accaduto tre anni fa la sindaca Simona Barsotti. "Lavoriamo sulla prevenzione – le sue parole –; il nostro territorio e Montigiano in particolare hanno sofferto per il drammatico incendio del 2022. Siamo ripartiti all’insegna della sicurezza e della valorizzazione".

RedViar