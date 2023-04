Scuola media “R. Gragnani“ di Torre del Lago Puccini

La Mafia è un fenomeno che da sempre interessa noi giovani, ci affascina e ci inorridisce allo stesso tempo. Non tutti sanno che il 21 Marzo, primo giorno di primavera, è la “Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia”. In questa data, in tanti luoghi del nostro Paese, ci si stringe in un abbraccio sincero ai familiari delle vittime innocenti, attraverso cerimonie ed eventi in cui vengono ricordati tutti coloro che non ci sono più. La nostra scuola, sensibile alla tematica, ha accolto l’associazione Libera, organizzando incontri formativi e conoscitivi con in volontari. I due incontri svolti, hanno previsto attività interessanti anche in forma ludica e hanno spiegato quanto la mafia non sia così lontana da noi e quanto agisca in circuiti che riguardano, ad esempio, il gioco d’azzardo e il traffico di stupefacenti che possono irretire noi giovani.

Il Presidio di Libera di Viareggio, intitolato a Rossella Casini (una delle tante vittime di mafia della Toscana) ha sede nella “Casa dei Diritti”, un bene confiscato alla criminalità organizzata, sito in Via S. Antonio 34, dove si svolgono diverse attività. Nato il 10 gennaio del 2013, il Presidio da quel giorno ha svolto le proprie attività sul territorio versiliese e nelle cittadine limitrofe.

Come tutti quelli delle altre città, è formato da volontari che si impegnano a rispettare lo Statuto e il regolamento dell’associazione e ne portano avanti gli obiettivi, tra cui: il coinvolgimento dei giovani riguardo i temi della legalità e del contrasto alla mafia tramite interventi e iniziative rivolte alle Scuole; la diffusione della conoscenza e la partecipazione dei giovani ai campi di volontariato e alla formazione civile nelle terre sottratte alle mafie; la promozione dei prodotti di “Libera Terra”; la divulgazione del fenomeno mafioso ecc. E’ stato diretto il rapporto instaurato con le scuole secondarie di primo e secondo grado , non solo di Viareggio ma anche di Camaiore, Forte dei Marmi e Carrara, promuovendo percorsi di educazione non formale rivolti alle classi. Tanti i temi trattati: dalle ecomafie, al gioco d’azzardo patologico, alla mafia e quotidianità, ai diritti e doveri dei cittadini, alla memoria di eventi importanti ecc. Dal 2013, il Presidio di Viareggio organizza eventi per sensibilizzare le persone attraverso presentazioni di libri, proiezione di film, alcune campagne sociali, interviste, manifestazioni ecc. e possiamo dire che, sin dalla sua nascita, ha dialogato con l’amministrazione locale per incentivare pratiche etiche e la partecipazione attiva partendo da noi giovani.