Scomparso Paolo Rossi. Artista delle emozioni

Grande commozione per la scomparsa di Paolo Rossi, 84 anni, pittore e scultore nato a Seravezza e residente a Torre del Lago. Per anni è stato dipendente Telecom portando contemporaneamente avanti il suo amore per l’arte grazie al talento come pittore e scultore presente nelle mostre e vernissage della Versilia come al Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta. Nei dipinti ha espresso l’amore per la vita, nelle sculture le sofferenze umane. Sculture di pura espressione plastica e di istinto, come se il personaggio rappresentato prendesse vita. Per Rossi la pittura esprimeva la gioia di vivere, la gioia di partecipare alla vita e di apprezzare la bellezza al punto di sentire l’urgenza irrinunciabile di fissare sulla tela il ricordo e le emozioni di ogni percezione visiva. Paolo Rossi lascia la moglie Enrica, i figli Elia e Luca e tutti i familiari oltre agli amici. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15 alla Parrocchia di San Giuseppe a Torre del Lago.