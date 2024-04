Sciopero nel lapideo: "Siamo amareggiati"

"Abbiamo preso atto con amarezza e dispiacere dello sciopero dei lavoratori del lapideo". Il presidente del Cosmave Agostino Pocai interviene per la prima volta in veste di neo presidente della sezione lapidei di Confindustria Toscana nord: "Il nostro territorio è stato accomunato a quello di Carrara, alla cui imprenditoria sono state rivolte aspre critiche dopo le affermazioni per le quali il responsabile si è poi scusato. Le aziende lapidee della Versilia non si riconoscono nell’immagine dell’imprenditoria emersa dalla trasmissione ‘Report’. Fa male ci sia questo clima: le nostre imprese – conclude – non si risparmiano in termini di ambiente, sicurezza e coinvolgimento della filiera produttiva, con strategie, modelli e fatturati ben diversi da quelli evidenziati nella trasmissione. Confidiamo che torni quella serenità necessaria per aziende e lavoratori".