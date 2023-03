Sciopero generale a Gaia e all’Ersu, possibili disagi sul territorio

Il servizio idrico e quello dei rifiuti oggi potrebbero subire dei disagi a causa dello sciopero generale indetto in tutte le aziende pubbliche e private dall’Unione sindacale di base (Usb). Partendo da Gaia, lo sciopero potrebbe avere ripercussioni sia sull’assistenza agli sportelli aperti al pubblico sia su quella telefonica al numero verde 800-223377, tanto che questi servizi di consulenza potrebbero addirittura essere sospesi per l’intera giornata. Resta invece garantito il servizio emergenze e guasti al numero verde 800-234567.

Passando ad Ersu, il gestore annuncia che potrà garantire soltanto lo svolgimento dei servizi minimi essenziali. "Se dovesse esserci una massiccia adesione da parte dei lavoratori – spiegano – una parte dei rifiuti esposti potrebbe non essere raccolta. In tal caso chiediamo ai cittadini di ritirare i rifiuti dalla strada ed esporli nei successivi giorni in cui è prevista la raccolta di tali tipologie di rifiuti, come da calendario. Ci scusiamo per i disagi".