Sciopero Cgil e Uil. Servizi di Gaia a rischo sospensione

È uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per le prime 4 ore lavorative di giovedì 11 aprile, quello comunicato da Gaia Spa e indetto dai sindacali Filctem CGIL e Uiltec UIL. Potrebbero infatti verificarsi disagi nel servizio offerto agli utenti, in particolar modo per l’assistenza agli sportelli aperti al pubblico e all’assistenza al telefono tramite numero verde gratuito 800-223377. Tali servizi di consulenza potrebbero essere sospesi ma resta garantito il servizio emergenze al numero verde 800 234567.