Torna la storica ‘sciabicata’. Il Comitato Vittoria Apuana prepara il programma estivo

Forte dei Marmi, 9 febbraio 2024 – Un omaggio alle famiglie che da generazioni vengono in vacanza e perfino la riedizione di una tradizionale ’sciabicata’. Sono alcune delle sorprese che il Comitato “Celebrazioni un secolo di Vittoria Apuana” ha in serbo per l’estate 2024, proseguendo così il programma triennale di eventi per festeggiare il centenario del quartiere.

Gli organizzatori non si sbottonano sui dettagli ma da giugno è prevista una iniziativa per tributare un ringraziamento alle famiglie storiche che da sempre fanno riferimento a Vittoria Apuana per le proprie vacanze; poi saranno celebrati i 100 anni dall’apertura dell’allora pensione Alpemare (oggi dimora della famiglia Bocelli) che, di fatto, dette il via all’economia turistica della zona. "In cantiere – dice il presidente del comitato, Claudio Lari – anche la riproposizione di una sciabicata, visto che le nuove generazioni non conoscono questa pratica. Si svolgerà in una modalità coinvolgente sia per gli adulti che per i più piccini".

Il 15 settembre invece verrà ricordato, con due iniziative distinte, l’80° anniversario dalla morte di Padre Ignazio da Carrara, trucidato dai tedeschi e a cui è stata intitolata la principale arteria di Vittoria Apuana.

Intanto l’appuntamento più prossimo del Comitato è fissato per venerdì 16 febbraio alle 17 a Villa Bertelli: sarà presentato il libro "Eugenio, io, gli altri-un Vagero da Viareggio a Vittoria Apuana" per esaltare la figura di Eugenio Pieraccini in un volume scritto dal figlio Marco, rimarcando l’alta opera di divulgazione artistica che ha compiuto nel Novecento lanciando La Marguttiana ma, soprattutto, creando al suo bagno Cav-Centro artistico versiliese (poi diventato Tai) un continuo cenacolo di nomi illustri della cultura.

Francesca Navari