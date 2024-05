Torna la storica Sciabicata: al pontile la rievocazione della tradizionale pesca

Forte dei Marmi, 31 maggio 2024 – Rievocazione storica domenica alle 10 nei pressi del Pontile, della pesca con Sciabica. Un’occasione unica per tutti di assistere alla storica attività, oggi concessa solo a titolo rievocativo, che vede i pescatori tirare a mano a riva la tradizionale rete a sacco. L’amministrazione comunale che patrocina l’iniziativa invita tutti, cittadini e turisti, con un’attenzione particolare alle scuole, a vivere questa esperienza insieme ai pescatori di Forte dei Marmi.

Un’occasione, ormai rara, per i paesani, per le nuove generazioni e per turisti di vedere questa che un tempo fu una delle attività più diffuse nel paese nell’ambito della pesca e che oggi, ormai proibita, viene permessa solo a titolo rievocativo in funzione di una speciale autorizzazione ottenuta dal Ministero grazie al gentile interessamento dell’ufficio locale della Capitaneria di Porto. Organizzatrice della Sciabicata, la Compagnia della Vela in collaborazione con l’assessorato alla pubblica istruzione, l’associazione Pescatori del Pontile Caricatore, dell’Unione Proprietari Bagni, dell’associazione Marinai d’Italia sezione di Forte dei Marmi e della Società Nazionale Salvamento di Forte dei Marmi. L’evento fa parte delle attività promosse dalla Compagnia della Vela, in occasione del “Vela Day”, le giornate promozionali dello sport della vela istituite dalla Federazione Italiana Vela, la Compagnia che si svolgeranno domani e domenica.

In queste due giornate chiunque abbia compiuto i sei anni di età, avrà la possibilità di provare l’esperienza della vela gratuitamente, grazie all’impegno del circolo, delle proprie istruttrici, dei soci e dei collaboratori tutti. Sarà infatti possibile fissare un appuntamento per un’uscita in acqua sulle derive collettive della Compagnia.