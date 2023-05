Scelti i futuri assessori "Il criterio è la continuità" Lega delusa, fuori Tognini

A due giorni dal ballottaggio, il candidato sindaco Alberto Giovannetti (Ancora Pietrasanta, Lega e Lista Mallegni-Forza Italia) svela la squadra di giunta al termine di una giornata fatta di conferme e ripensamenti. Ma scoppia un nuovo caso all’interno della coalizione, con la Lega contraria sia a questa anticipazione sia all’estromissione del capogruppo uscente Antonio Tognini, il più votato del Carroccio al primo turno. "Continuità, rappresentanza elettorale e fiducia personale: partendo da questi tre elementi – annuncia Giovannetti – sarò fiero e onorato se della mia eventuale squadra di governo accetteranno di farne parte Francesca Bresciani, Andrea Cosci, Tatiana Gliori, Matteo Marcucci ed Ermanno Sorbo. Siccome non voglio perdere tempo ed energie a smentire le illazioni dell’ultim’ora e al contempo desidero che ci si possa tutti concentrare sull’obiettivo di vincere al ballottaggio, ho deciso di indicare subito le persone che vorrei come assessori". Giovannetti ribadisce il concetto della continuità rispetto ai cinque anni del primo mandato appenna trascorsi: "Tanti dei progetti che abbiamo in piedi hanno scadenze strettissime e dinamiche complesse. Nessuno, meglio di chi li ha seguiti dall’inizio, può rispettarle e lavorare con la dovuta cura e decisione". Per poi rivendicare la responsabilità sui cinque nomi indicati: "Ringrazio Riccardo Cavirani, Omar Mallegni, Massimo Mallegni e Gabriele Marchetti, e tutti i candidati che ci hanno permesso di cogliere un risultato significativo già due settimane fa. Ma l’obiettivo sarà raggiunto solo se lunedì quel risultato verrà confermato".

Metodo che la Lega, però, non ha per niente condiviso. Non solo per il fatto che il Carroccio ha sempre indicato la necessità prima di vincere le elezioni e poi di confrontarsi sugli assessori. Ma anche perché fino a pochi giorni fa Giovannetti aveva detto di voler premiare i candidati consiglieri più votati. Come Tognini, appunto, che invece resterà al palo.

Daniele Masseglia