Scatti d’autore. La classifica dei vincitori

Grande partecipazione alla cerimonia di premiazione del Concorso Fotografico Nazionale organizzato per il 41° anno dal Circolo Fotografico Misericordia diPiano del Quercione. L’evento si è svolto nello scenario del Podere Lovolio della Fondazione Pomara-Scibetta Arte Bellezza e Cultura che per il secondo anno ha affiancato il Circolo nell’organizzazione del Concorso Fotografico, fra i più longevi d’Italia. La Fondazione Pomara-Scibetta A.B.C. ha offerto per il secondo anno, il bellissimo Trofeo a loro intestato a Giulio Montini (foto) opera dell’artista Emiliano Filippi che è assegnato dalla giuria alla foto ritenuta più attinente agli ideali di arte, bellezza e cultura che sono la guida che muove ogni iniziativa della Fondazione. Dopo la premiazione e il rinfresco al Podere, gli intervenuti sono stati accompagnati a conoscere e apprezzare il Lovolio e le opere esposte e fruibili da tutti. Vincitori del concorso:  tema obbligato “L’olivo e il suo ambiente” Pierfrancesco Baroni con “Omaggio a Folon l’uomo della pace”.

Il tema libero colore o BN – Cristina Garzone con “The body guard!”  Portfolio – Monica Abbiatico con “L’assenza 7 2023”

Il Trofeo Fondazione Pomara-Scibetta Arte Bellezza Cultura è stato assegnato a uno deifotografi più premiati d’Italia: Giulio Montini con “Bangladesh 2;  Circolo con più partecipanti: D.L.F. Chiavari;  Circolo con più opere ammesse: Carpe Diem di Cavriglia.Una significativa conclusione di un concorso che è sicuramente una eccellenza non solo del Comune di Massarosa, ma di tutta la Versilia sotto la guida del presidente Emiro Albiani coadiuvato dal consiglio direttivo e dagli oltre 40 soci.