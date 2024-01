Sbarca l’alta gioielleria di Riccione. Prima dell’estate inaugura Baleani

Lo storico atelier di gioielli ’tailor made’ sbarca a Forte dei Marmi. Le sorelle Anna e Polly Baleani titolari dell’attività di famiglia avviata dal padre nel 1962 sul famoso viale Ceccarini a Riccione, sono pronte a conquistare anche la costa versiliese con le loro creazioni di alta gioielleria. La boutique aprirà prima dell’estate nell’ex rivendita di sciarpe Faliero Sarti in via IV Novembre. I lavori di ristrutturazione del negozio sono già stati avviati e Forte dei Marmi si prepara ad accogliere un’altra realtà imprenditoriale che addirittura arriva dall’Adriatico. E che, in tre generazioni che si sono succedute al timone, ha conquistato nomi illustri del mondo dello spettacolo, dello sport e una nutritissima clientela araba.

"Da un po’ di tempo stavamo valutando nuove piazze – racconta Anna Baleani dal grande negozio multipiano di Riccione – grazie anche alla spinta dei nostri nipoti che sono appassionati a questo lavoro e che hanno sostenuto fortemente la possibilità di aprire per la prima volta un nostro secondo punto vendita in Italia. La scelta è ricaduta su Forte dei Marmi che è adatta al nostro prodotto. La particolarità infatti è che noi non siamo concessionari di brand ma la linea Baleani è frutto della nostra creatività: realizziamo infatti solo pezzi unici, su misura, e spesso su specifica richiesta del cliente stesso. Appena siamo arrivate a scoprire il paese in effetti ci siamo innamorate di questo posto che, al momento, commercialmente non ha niente di simile a quello che è la nostra offerta che è indirizzata ad un target orientato alla particolarità di un gioiello che quasi sempre non ha repliche".

Francesca Navari