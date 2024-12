“Sarò lì per te“. Musica e cuore di Cagliostro

Musicista nel Dna, ha respirato l’arte da bambino: nella sua famiglia sono artisti, cantautori e strumentisti da un paio di generazioni. Il talento scorre nelle vene di Alessandro Luisi, 22 anni nome d’arte Cagliostro (foto) che ha debuttato nel giorno del compleanno il 1 dicembre, con il singolo “Sarò li per te“: una ballad che nasce dalla fine di un amore e racconta il coraggio di ritrovarsi. La melodia parla al cuore con parole toccanti. Il brano è prodotto da Stefano Florio con Aida Music Label. Cagliostro si racconta a La Nazione.

Come coniuga il lavoro di marmista alla musica?

"Lavoro come marmista a Pietrasanta in una ditta di Firenze che produce oggetti di arredamento anche questo è arte. Ho frequentato l’alberghiero e l’Accademia di Musica a Montignoso. Vivo la musica da bambino. Il brano è dedicato a una persona che non fa più parte della mia vita"

Progetti?

"Con Stefano Florio stiamo lavorando a un album. Una raccolta di brani che racconterà esperienze, passioni e sogni"

Cosa le piace fare?

"Vivo a Iacco, un posto che mi piace. Esco con gli amci. Ho una passione sfrenata per la cucina, amo le moto e le auto: i motori Amo gli animali. Ho due pappagalli Pippo e Bianco"

Il brano è accompagnato da un video?

"Il videoclip è di Giulia Badalassi, girato alla cava Henraux. La foto al muraglione di Viareggio e di Andrea Aquilante"

Tra dieci anni?

"Sul palco davanti ai miei fans"

Artisti preferiti?

"Lucio Dalla e Caparezza"

Maria Nudi