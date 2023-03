Saracinesche sempre più giù Così la crisi economica ha deturpato ogni quartiere

di Daniele Mannocchi In una simpatica scena della sitcom "The big bang theory", abbiamo Stuart, proprietario di un negozio di fumetti, che apostrofa l’amico Leonard, "reo" di aver acquistato dei modellini su Amazon: "Perché comprare nel negozio di un amico – gli chiede – quando puoi comprare da una multinazionale che sta letteralmente rovinando la vita a quell’amico?". E Leonard, caustico: "Vero – risponde – ma quando compro su Amazon posso farlo dal bagno". E allora hai voglia di ragionare di parcheggi a gogò o di quadrilateri pedonali per il centro città: il problema è che cambiano le abitudini. E di conseguenza si abbassano tante, troppe saracinesche. Il Piazzone, che dovrebbe essere il cuore pulsante del tessuto commerciale del centro, si commenta da solo. Chi può, scappa: anche attività storiche come la coltelleria Zoppi o la norcineria Triglia, negli ultimi anni, hanno abbandonato il loggiato per trasferirsi sulla via Fratti. Restano solo gli ultimi, irriducibili mohicani a punteggiare di luce lo stuolo di saracinesche abbassate, mentre i titolari aspettano i lavori di riqualificazione con la stessa pazienza di Penelope china sul telaio. E non è solo una questione di cantieri bloccati da corsi e controricorsi. A mordere è la crisi. Così le...