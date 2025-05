Margheriti è stato trasferito a Livorno

Le condizioni di Stefano Margheriti sono gravi ma stabili: il cavaliere non si è ancora risvegliato, ma è stato trasferito dalla terapia intensiva dell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore a quella dell’ospedale di Livorno.

Margheriti è rimasto vittima di una caduta durante il "Longines Versilia Horse Show, evento di salto ostacoli CSI4*", che si é svolto nel weekend scorso. E’ successo tutto in campo gara, durante il percorso, che raccontano stesse andando veramente in modo eccellente, un netto lineare con girate davvero bellissime (degne di un cavaliere esperto come Margheriti) ma durante il penultimo ostacolo il cavaliere é caduto. La causa non è stata ancora accertata. Sempre sorridente, spigliato, disponibile in qualsiasi circostanza, umile ma molto determinato. Queste sono le caratteristiche di Stefano Margheriti, che gestisce la Scuderia Gorello a Follonica, allenandosi sempre con costanza ed attenzione. Margheriti é molto apprezzato nel panorama equestre per le sue capacità maturate, specialmente con i giovani cavalli con i quali instaura un grande feeling dovuto alla pazienza che ha nel lavoro quotidiano, sempre attento alle esigenze del cavallo, lavorando senza pressioni, ma sempre con coraggio e grinta. Un mondo quello equestre che sta trattenendo il respiro per le sorti di questo bravo e sfortunato cavaliere.

Maria Vittoria Gaviano