Santissima Annunziata Oltre 415 studenti al concorso "Elios Lippi"

Domenica nel giardino della Parrocchia di Sant’Antonio si è svolta la premiazione del 6° Concorso grafico, indetto in occasione della festa del Santo Patrono di Viareggio lo scorso 25 marzo.

Il concorso, organizzato dall’ Associazione culturale “Terra di Viareggio”, che dal 2005 è attiva nella ricerca e nel mantenimento della memoria storica del nostro territorio, collabora ogni anno con l’Arciconfraternita della S.S. Annunziata per l’organizzazione dei festeggiamenti della SS.Annunziata.

Dopo la pausa obbligata dalla pandemia è ripreso il concorso di pittura e grafica riservato agli alunni delle scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo Darsena Viareggio, concorso che da quest’anno è stato intitolato alla straordinaria figura di Elios Lippi, di cui nel 2022 ricorreva il decennale dalla scomparsa. Pittore, grafico e carrista innamorato di Viareggio, a cui ha dedicato centinaia fra quadri e litografie, riprendendola in ogni angolo e imprimendo nelle sue opere, quel sentimento di pura e delicata nostalgia della Viareggio di Ieri.

Titolo del Concorso "Giacomo Puccini: aspettando il centenario". In occasione della prossima ricorrenza del Centenario dalla sua scomparsa, avvenuta a Bruxelles il 29 novembre 1924, abbiamo invitato gli alunni ad immaginare e tradurre in disegno il Maestro Puccini nella sua quotidianità, tra le sue passioni e la sua arte, nella cornice naturalistica del nostro territorio di quel tempo.

Il concorso ha visto la partecipazione di 415 alunni, che, attraverso un attento lavoro coadiuvato dalle insegnanti, con tecnica libera, hanno realizzato oltre 300 elaborati grafici, molto apprezzati dalla giuria, per la completezza della rappresentazione dei ritratti del maestro Puccini, per la cura della tecnica nell’esecuzione e per la fantasia nella reinterpretazione dei soggetti che hanno evocato i più molteplici aspetti del maestro compositore.

La giuria, composta dalla professoressa Giovanna Buffoni, dall’insegnante Antonella Ciardello, dallo scultore Moreno Fossati e dal professor Giuseppe Paoli, hanno selezionato su 21 classi partecipanti i 7 lavori più meritevoli.

A tutte e 21 le classi, è andato un premio consistente in materiale didattico vario per le attività laboratoriali delle singole classi ed editoria locale offerta dalla Pezzini Editore e dalla Fondazione Carnevale di Viareggio, inoltre a tutti i bimbi è stato consegnato un attestato di partecipazione al concorso.