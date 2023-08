Sant’Ermete, tre giorni di festa Strategia interforze per la sicurezza

Sant’Ermete fa rima con la fine dell’estate. A dare inizio ai festeggiamenti, sabato alle 21.30, la sfilata del corteo storico-religioso che porterà in processione le reliquie del Santo lungo le vie del centro, da piazza Dante alla chiesa di Sant’Ermete. Domenica 27 alle 18.30 in piazzetta Tonini si terrà il concerto ad ingresso libero, “Non solo Tango Quartet”, a cura della Fondazione Villa Bertelli. Sempre alle 18.30 in Sant’Ermete la Santa Messa Solenne celebrata da Padre Fabiano Cucini, al termine della quale vi sarà la consegna del premio “Amico di Forte dei Marmi” a Marco e Valeria della Torre, seguita dalla presentazione del nuovo Santino a cura di Anna Salvini e la lettura della poesia della maestra Anna Maria Poggi. Alle 21 benedizione del paese e della comunità dal sagrato di Sant’Ermete; alle 21.30 piazza Garibaldi ospiterà la storica Focata accompagnata dalle note della banda La Marinara. La serata si conclude, come da tradizione, con la Tombola di Sant’Ermete organizzata dal Centro di Accoglienza Gruppo per Servire. Lunedì 28 dalle 7 via alla Fiera di Sant’Ermete, con banchi di prodotti enogastronomici, artigianali e stand vari tra cui vestiti e accessori, anche di marca, allestiti lungo le vie del centro cittadino. A chiudere questi tre giorni di festa, alle 22, il tradizionale spettacolo pirotecnico dal Pontile.

Oltre alle forze dell’ordine, carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza, e capitaneria di porto l’amministrazione comunale quest’anno metterà in campo, grazie alla collaborazione tra la polizia municipale di Forte dei Marmi e quelle di altri enti locali disponibili forze aggiuntive per gestire i controlli antiabusivismo e la viabilità attorno all’area della Fiera. Garantito il supporto della polizia municipale di Viareggio, Massa, San Giuliano Terme, Lucca e la Polizia Provinciale di Lucca per un totale di 14 agenti.