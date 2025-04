Sanità, aumentano i servizi. Strutture più ampie e moderne

Case della salute più ampie e moderne per offrire maggiori servizi e rispondere a tutte le esigenze del territorio. È l’annuncio fatto dalla Asl al Sant’Agostino durante "I Sabati della salute versiliesi" promossi dal circolo "Fratelli Rosselli" e organizzati dal medico del "Versilia" Daniele Taccola e da Liliana Ciaccio. L’obiettivo era favorire il dialogo tra medici e cittadini, accorsi in gran numero, con tante domande e risposte incentrate sui temi legati alla sanità. Sono stati il direttore sanitario aziendale Giacomo Corsini (nella foto) e il direttore della Zona distretto Versilia Alessandro Campani a illustrare le attività assicurate sul territorio e gli interventi finalizzati ad arricchire l’offerta.

"In Versilia – spiegano – sono in corso importanti investimenti grazie a fondi Pnrr oltre che regionali e aziendali. L’obiettivo è offrire maggiori servizi all’interno di strutture più ampie e moderne in grado di rispondere alle nuove esigenze sanitarie e ai requisiti normativi. Significa garantire ai cittadini l’accesso ai servizi di assistenza primaria, cioè medici e pediatri di famiglia, specialisti ambulatoriali interni, infermieri di famiglia o comunità, che operano nell’assistenza domiciliare, operatori del sociale. La rete delle Case della salute viene adeguata per diventare una rete di Case della comunità più capillare e con professionisti in grado di approcciarsi ai problemi da vari punti di vista, in collegamento anche con i servizi ospedalieri".