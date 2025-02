"San Valentino a colori" per bambini e famiglie

Sabato alle 15 la Greenhouse della Versiliana ospita un laboratorio per bambini e famiglie “San Valentino a colori: l’amore disegnato dai bambini” con Giuseppe Veneziano (nella foto). La Fondazione Versiliana guidata da Paola Rovellini, presidente, propone oltre agli incontri al Caffè della domenica curati da Alessandro Sallusti eventi invernali per bambini e famiglie. Per San Valentino nuovo laboratorio per apprendere dall’artista tecniche di disegno, ma anche per celebrare l’amore, l’amicizia e l’affetto familiare: Veneziano stimolerà i bambini a raccontare con i colori e forme la loro visione dell’affetto e delle relazioni. Alla fine merenda ai più piccoli e un aperitivo agli adulti permettendo di trascorrere un pomeriggio conviviale.