San Silvestro vista mare. Torna la festa di piazza per dire addio al 2023

San Silvestro vista mare: torna la festa in piazza Mazzini per la notte più lunga dell’anno. Musica dal vivo con i MamaLover, dj Set con gli artisti di M2O e due super ospiti: direttamente da Zelig i comici Paolo Migone e Matteo Cesca, per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024 con un pizzico di ironia. Mattatore della serata la voce del Carnevale Daniele Maffei. "Torna la musica in piazza Mazzini per fine anno ed è subito una grande festa – commenta l’assessore al turismo Alessandro Meciani -: abbiamo scelto una formula che potesse essere attrattiva per ogni fascia di età, dalle famiglie ai ragazzi. E poi le risate e l’ironia di Zelig per chiudere l’anno in allegria".

L’appuntamento è a partire dalle 22 con l’esibizione dei MamaLover Party Band, uno show che ripercorrerà la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi. E poi il tradizionale conto alla rovescia e dalle 24 alle 2 si balla con il djset di Ale Lippi e Lorenzo Lippi di Radio M2o. Durante la serata, infine, incursioni di comicità con le due star di Zelig Migone e Cesca. "La chiusura dell’anno è tradizionale tempo di bilanci. Guardando indietro ai mesi passati possiamo essere fieri della nostra città, dai dati sul turismo, ai grandi eventi che abbiamo ospitato, direi che Viareggio è stata sicuramente protagonista indiscussa nel panorama nazionale. Adesso festeggiamo San Silvestro con tutti i riti scaramantici del caso – conclude Meciani - e poi avanti con la programmazione del 2024". Uno spettacolo voluto dall’amministrazione comunale di Viareggio con la produzione esecutiva di Stefano Nari, organizzato dalla Fondazione Festival Pucciniano e la collaborazione di Also Eventi di Sonia Paoli.

“Mamalover party band”, tre musicisti, due cantanti e due splendide ballerine per uno show che ripercorrerà la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi. Lo spettacolo propone un repertorio in gran parte dance.

Ale Lippi una delle figure più influenti nel settore dance elettronico italiano. Si occupa di musica pop, dance ed elettronica a 360 gradi, dagli aspetti tecnici e teorici al costume passando per la ricerca, attraverso i principali mezzi di comunicazione.

Lorenzo Lippi. ̀ uno dei dj di Radio m2o, emittente per la quale cura la programmazione musicale insieme a Mauro Miclini. Con i suoi dj set si è esibito in molti eventi pubblici e privati di m2o,presenza fissa nel programma di Albertino su m2o (in diretta tutti i giorni in “Albertino Everyday”) insieme al quale ha curato la transizione della gestione.

Paolo Migone comico e cabarettista toscano, approdato a Zelig nel 2000. Attore, regista e autore teatrale e televisivo.

Matteo Cesca, dall’ttobre del 2011 entra a far parte dello Zelig Lab di Livorno, e ben presto ne diventa un punto di forza. Sempre nel 2011 ̀ ospite nel programma Di Che Talento Sei?; di Maurizio Costanzo ed Enrico Vaime in onda su Raiuno.Central. nel 2014 prende parte al cast della nota trasmissione televisiva comica Colorado Cafè