San Silvestro in piazza con musica. Ci saranno le gag di Sgrilli di Zelig. Debutta il concerto a Capodanno

Una tre giorni filata di musica, con incursioni comiche ed attoriali targate Zelig, dove si spazierà dal Gospel alla dance per arrivare alla musica classica e sinfonica. Forte dei Marmi si prepara ad accompagnare all’arrivo del 2024. "Quest’anno abbiamo pensato – affermano l’assessore Graziella Polacci e il presidente di Villa Bertelli, Ermindo Tucci – di affiancare ad eventi ormai consolidati, quali il Gospel e l’ultimo dell’anno, un nuovo appuntamento per il 1 gennaio con l’Orchestra Domenico Scarlatti, con l’intento di omaggiare e condividere con il pubblico che sarà presente, le atmosfere per eccellenze, quelle viennesi con le più famose musiche della famiglia Strauss".

Si inizia sabato 30 dicembre alle 17 con il concerto Gospel in piazza Garibaldi insieme a “The Joyful Gospel Ensamble”, oltre 50 elementi che si esibiranno nei “classici” più famosi del repertorio spiritual e gospel, oltre a grandi successi internazionali.

Dopo il successo dell’anno scorso, per Capodanno tornano domenica 31 dalle 21.30 fino alle 2.30 ad animare piazza Garibaldi, con la conduzione di Caterina Ferri, la DB days band e Emanuele Matteucci Dj Set. Ad affiancare il trio collaudato, una new entry, Sergio Sgrilli, noto attore, autore, regista e cantante italiano, consacrato come comico a Zelig, che avrà il compito di scaldare il pubblico tra gag e musica. La DB days band che collabora con artisti di fama nazionale vedrà esibirsi dal vivo nei più famosi pezzi dance anni ’70-80, evergreen, pop con incursioni rock made in Italy: Christian Lugnani, chitarrista e cantante, Massimo Galletti cantante e sassofonista, Chiara Vannucci cantante, Emanuele Coli batterista, Alessandro Sebastiani bassista-chitarrista e Francesco Mariani pianista-tastierista.

Prima dello scoccare della mezzanotte si svolgerà il tradizionale brindisi di fine anno insieme agli auguri dell’amministrazione comunale. La prima notte del 2024 continuerà poi a tempo di musica con Emanuele Matteucci dj della Capannina. Novità assoluta sarà il Concerto del primo dell’anno. Alle 11,45 del 1 gennaio in piazza Garibaldi, l’Orchestra Domenico Scarlatti, composta da 34 musicisti, diretta dal maestro Paolo Biancalana, eseguirà brani tratti dal repertorio della famiglia Strauss, dal Kaiser Walzer alla Marcia di Radetzky, dal Bel Danubio Blu al Pizzicato Polka

