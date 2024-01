Salvador Allende e il Cile. A 50 anni dal golpe

VIAREGGIO

"Salvador Allende ed il Cile nel cuore. 50 anni dopo il colpo di stato". È il titolo dell’ iniziativa promossa dalla Cgil provinciale e dal Comitato Provinciale dell’ Anpi che si terrà venerdì 26 gennaio alle 17.30 nella sede della Lega Maestri d’Ascia e Calafati (via Coppino 245). Nell’occasione sarà presentato il libro di Hector “Mono” Carrasco, Cile Italia solo andata. Storia di un profugo cileno. Il libro ha un prologo di Gabriel Boric Font, attuale Presidente della Repubblica del Cile. Dialogheranno con l’autore Alessandro Cerrai, Marcello Forconi e Stefano Macrillò. Prima vi saranno i saluti da parte di Paolo Puccinelli per la Cgil e di Filippo Antonini per l’ Anpi.

Hector “Mono” Carrasco è un grafico, muralista, fondatore di uno dei primi gruppi muralisti in Cile. Attraverso i murales sostennero la campagna elettorale che vide eletto Salvador Allende come Presidente del Cile. Dopo il colpo di stato di Pinochet, Carrasco fu uno dei numerosi cileni, militanti della sinistra, che trovarono rifugio nella Ambasciata Italiana a Santiago del Cile, riuscendo a salvarsi dalle torture e spesso da una morte certa. Nel 1974, riuscì ad arrivare come rifugiato politico nel nostro Paese dove ha continuato la sua attività di muralista e di operatore culturale. La presentazione del libro sarà occasione per ricordare la vittoria del socialista Allende alle elezioni, gli avvenimenti che portarono al colpo di stato di Pinochet sostenuto dagli Stati Uniti, la repressione della dittatura e le migliaia di donne ed uomini della sinistra assassini dal regime. Ed inoltre il ruolo importante che svolse l’ Ambasciata Italiana salvando centinaia di rifugiati politici.