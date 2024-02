Salute e sicurezza al mare. Un vertice con i tecnici

Una tavola rotonda con gli imprenditori versiliesi del settore turistico, stabilimenti balneari e

strutture ricettive, tecnici dell’Asl e consulenti in materia di sicurezza. Ad organizzare l’incontro – in programma domani, alle 15, all’hotel Esplanade – è la Confesercenti Toscana, in preparazione alla stagione estiva. Lo scopo è fare un punto sui nuovi adempimenti richiesti agli imprenditori proprio in tema di salute e sicurezza.

"Un appuntamento che abbiamo fortemente voluto trovando una immediata disponibilità da parte della Asl Toscana Nord Ovest – spiega il presidente Versilia di Confesercenti Toscana, Francesco Giannerini – che interverrà con i suoi dirigenti sia del settore igiene pubblica che prevenzione. Il nostro obiettivo è mettere allo stesso tavolo i tecnici e gli imprenditori, in questo caso con un focus su stabilimenti balneari e strutture ricettive, per capire come affrontare al meglio e nel rispetto di tutte le

normative la stagione 2024 che ormai è alle porte".

I lavori saranno introdotti dal presidente regionale di Assohotel Fabio Cenni e vedrà gli interventi anche dei consulenti dell’associazione di categoria, l’ingegner Leandro Ferri e la dottoressa Serena Corti. Per l’Asl Toscana Nord Ovest saranno presenti il dottor Franco Barghini, dirigente medico responsabile del servizio igiene pubblica; la dottoressa Beatrice Bruni, dirigente medico; ed il dottor Mosè Bosco.

"Le questioni da affrontare per la prossima stagione – prosegue Giannerini – vedono alcune novità che il nostro convegno vuole proprio affrontare. Stiamo parlando dell’utilizzo dell’acqua dei pozzi soprattutto per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, i controlli fondamentali per la legionella, la questione delle piscine sia per le modalità di riempimento e svuotamento che per l’accessibilità alle persone disabili. I nostri consulenti si concentreranno poi sui corsi obbligatori per la sicurezza e sugli adempimenti per le attività di somministrazione all’interno degli stabilimenti balneari. L’incontro è ovviamente aperto a tutti – conclude il presidente Versilia di Confesercenti Toscana – ed abbiamo già avuto le conferme della presenze delle associazioni balneari del nostro territorio".

