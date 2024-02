Salone coiffeur al Lido seleziona parrucchiera

PARRUCCHIERA

con esperienza per la prossima stagione estiva a

Lido di Camaiore. Candidatura via mail a

[email protected]

AIUTO BAGNINO

Per stabilimento balneare a lido di Camaiore si ricerca 1 aiuto bagnino per la stagione estiva, in possesso di brevetto da bagnino in corso. Cv a [email protected]

2 APPRENDISTI CAMERIERI

Hotel 3 stelle a Marina di Pietrasanta cerca addetti alle colazioni per la stagione estiva 2024 da giugno a settembre, solo la mattina. Orario da concordare,indicativamente 7-13. Richiesta conoscenza della lingua inglese. No vitto e alloggio

Inviare il Cv via mail a [email protected]