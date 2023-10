Run for Airc da record. Già oltre 1200 adesioni

Sono già oltre 1200 gli iscritti alla Run for Airc, la corsacamminata non competitiva che si terrà domani nell’ambito della campagna sull’importanza della ricerca e della prevenzione per la cura del tumore al seno. Pertanto verrà superata l’adesione record del 2022. La sesta edizione della Run for Airc, della lunghezza di 4,5 o 9 chilometri, lungo un percorso che dal Pontile di Forte dei Marmi arriva a toccare il Comune di Pietrasanta con il passaggio in Versiliana, è un appuntamento ormai consolidato del programma di eventi del Nastro Rosa Airc. Iscrizioni ancora aperte all’ufficio informazioni turistiche di Forte dei Marmi (tel. 0584 280292), alla Fondazione Airc Comitato Toscana (viale Gramsci 19 Firenze - 055.217098), oppure online su: www.airc.itrun4airctoscana. La quota è di 10 euro a persona, 5 euro per i bambini fino a 12 anni (l’iscrizione del minore è vincolata alla liberatoria). A tutti i partecipanti, fino a esaurimento scorte, verrà consegnato il pacco gara con la nuova t-shirt Run for Airc 2023.