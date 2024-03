Rubano vestiti e borse in vari negozi. Commesse fanno arrestare il ladro

Si sono presentati in almeno quattro attività del centro storico insieme al loro figlioletto di 6 anni. Lui accento italiano, lei straniero, vestiti bene e cordiali. Ogni volta con lo stesso piano: chiedere una busta vuota, distrarre la commessa e rubare articoli da infilare nello zaino del bimbo per poi darsela a gambe con nonchalance. Incappando però in una doppia rete che non ha dato loro scampo: la prontezza di riflessi delle stesse commesse, che hanno subito chiamato i carabinieri della stazione di Pietrasanta seguendo la coppia fino al bar in cui si erano rifugiati, e la pattuglia dell’Arma che era già in servizio in città e ha impiegato un nanosecondo a bloccare i novelli Bonnie e Clyde, residenti a Lucca.

E così quello che sembrava un mercoledì pomeriggio qualsiasi si è trasformato in una caccia al ladro terminata con l’arresto dell’uomo per furto aggravato e la denuncia a piede libero della sua compagna. Il raid è avvenuto intorno alle 17 e ha fatto tappa in due negozi di abbigliamento, uno di costumi e in una galleria d’arte, da dove i ladri sono usciti a bocca asciutta. Ma lo zaino del bimbo era già pieno della refurtiva, poi riconsegnata alle attività derubate, del valore complessivo di 1.200 euro. Il primo colpo è stato messo a segno in una boutique: la richiesta di vedere un vestito, il titolare che va in magazzino, due sciarpe di seta che spariscono e tanti saluti. Ma il titolare l’ha saputo soltanto dopo, ad arresto avvenuto, quando ha riconsosciuto le due sciarpe tra le foto degli articoli rubati. A quel punto la coppia si è spostata in un’altra boutique, mettendo in atto una tecnica diversa avendo due trovato due commesse. Una è stata distratta dalla donna con la richiesta di informazioni, mentre l’uomo ha riempito di discorsi l’altra commessa, sfilando una giacca e due gonne. Commettendo l’errore di chiudere male lo zaino, con la commessa che ha visto un pezzo di gonna uscire fuori dallo zaino e ha allertato i carabinieri sporgendo denuncia insieme alla collega, che ha seguito gli spostamenti dei due ladri.

La coppia ha fatto poi tappa nella galleria e infine nel negozio di costumi, rubando una pochette e chiedendo alla commessa – altro errore – se ci fosse un bar in zona. Un dettaglio che ha facilitato i carabinieri, i quali si sono complimentati con le commesse per la preziosa collaborazione. L’uomo, 42 anni e con alcuni precedenti, è stato trovato nel bagno del bar e arrestato, mentre la donna, 35 anni, è tornata dopo essere fuggita ed è stata denunciata. Il pm ha convalidato l’arresto, con obbligo di firma in tribunale.