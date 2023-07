Rubano borsa a Viareggio: maxi rissa in Passeggiata

Ci sarebbe il furto di una borsa al mare all’origine della maxi rissa scoppiata ieri pomeriggio intorno alle 19 in Passeggiata all’esterno del Bagno Dori, proprio mentre a pochi metri il Farmaè Viareggio Beach Soccer stava per diventare campione d’Italia. A incendiare gli animi, appunto, due giovani che avrebbero sottratto appunto una borsa al mare e poi avrebbero fatto acquisti, con la carta di credito, da Alcot che sucessivamente sono tornati indietro e la signora li ha riconosciuti e ha provato a fermarli. Loro di tutta risposta le hanno spaccato una bottiglia in testa. I due ragazzi sono stati immediatamente circondati da altri giovani che avevano assistito alla scena. Dopo alcuni spintoni sono volati cazzotti e qualcuno si è armato anche con gli ombrelloni utilizzati per colpire, senza grande distinzione, che si parava davanti. Sono stati momenti concittati e solo il pronto intervento della polizia, già schierata in zona per la finale dello scudetto di Beach Soccer, ha scongiurato il peggio. Mentre la signora è stata medicata dal personale del 118. I responsabili del furto sono stati fermati e presi in consegna dagli agenti del Commissariato.