Rovigno, la perla della costa istriana

Dopo aver superato il confine italiano ad est si arriva a Rovigno, considerata una delle più belle città della costa istriana. Più che di città è corretto parlare di borgo di pescatori proteso nelle acque dell’Adriatico che è diventato il cuore turistico dell’Istria, attirando ogni anno tanti turisti affascinati dal suo cuore medievale e dal mare cristallino. Il centro storico di Rovigno è un labirinto di vicoli acciottolati che invitano a camminare tra secoli di storia, le mura entro cui è racchiusa e le pietre scivolose del lastricato danno l’impressione di fare un salto nel passato. Le case dalle facciate color pastello mettono allegria e i numerosi negozi e locali dove mangiare cibo tipico locale animano la bella stagione. Lo spazio ristretto della penisola su cui sorge Rovigno ha fatto sì che tutto il centro sia raccolto e ogni via tortuosa conduca alla sommità, dove si erge l’imponente Chiesa di Sant’Eufemia, uno dei più begli esempi di barocco istriano.

Sia che arriviate da terra o dal mare, è molto probabile che la vostra attenzione sia catturata dall’alto campanile sul quale campeggia la statua della santa. Sant’Eufemia ha un timone e rivolge il suo sguardo sulla città o sul mare a seconda della direzione dei venti. Salire in cima alla torre offre una vista panoramica spettacolare sui tetti rossi delle case, i curiosi comignoli di mattoni e sullo sbrilluccichìo di riflessi dell’acqua. Dopo una buona dose di vicoli con i panni stesi in ogni dove e una luce tagliente che si insinua tra ogni fessura è il tempo di salpare per una nuova avventura alla scoperta della manciata di isole davanti a Rovigno. Qui partono diverse escursioni giornaliere con barche private, tra cui quella che conduce all’Isola Rossa, che in realtà sono due isole – quella di Sant’Andrea e quella di Maschino – unite artificialmente. Il tragitto è abbastanza breve e permette di apprezzare Rovigno da un’altra prospettiva. Una volta sbarcati il profumo della macchia mediterranea inebrierà i vostri sensi, ma dedicate anche attenzione al mare che bagna le spiagge rocciose o coperte di ciottoli: è di un azzurro trasparente. Perfetto infine concludere la giornata a uno dei tavolini con vista sul porto per assistere a un bellissimo tramonto infuocato.