Rotary, 840 pacchi alimentari ad Azzurra per famiglie in difficoltà

Ottocentoquaranta confezioni di generi alimentari e 60 buoni spesa sono stati consegnati alla sede di Azzurra, frutto della generosità del Rotary Club Viareggio Versilia che per Natale ha scelto l’associazione di Pietrasanta. "Ringrazio il presidente Diego Bonini e tutto il consiglio del Rotary – ha commentato il sindaco, Alberto Giovannetti, presente al momento della consegna insieme al presidente della Consulta del Volontariato, Andrea Galeotti – per questa iniziativa che va a sostenere una delle nostre realtà più attive nell’assistenza alle famiglie in difficoltà. L’impegno verso la solidarietà è fondamentale per costruire una società più giusta e inclusiva". Alla sede di Azzurra sono state così recapitate confezioni di latte, riso, pasta, farina e biscotti, tonno, carne e verdure in scatola, pacchi di pannolini e omogeneizzati che l’associazione guidata da Giancarlo Bertoni e Mario Giannelli distribuirà ai 143 nuclei familiari (450 persone) registrati per l’assistenza alimentare mensile e a circa 100 persone che si rivolgono direttamente all’organizzazione di Pontestrada.