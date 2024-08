Rosalinda Celentano si confessa sul palco “Battaglia“

Al Caffè della Versiliana torna l’appuntamento organizzato in collaborazione con il Cenacolo Artom. Ospite d’eccezione dell’incontro di questo pomeriggio (inizio alle 18.30) Rosalinda Celentano, figlia di Andriano e Claudia Mori. Sul palco Romano Battaglia l’attrice e cantante, appassionata di pittura e scultura, ripercorrerà in dialogo con Arturo Artom la propria vita tra famiglia, lavoro, amori, gioie e delusioni, dall’esperienza di Sanremo del 1990, ai film con Bertolucci, Labate e De Maria, fino alla partecipazione a Ballando con le stelle. Gli incontri al Caffè de La Versiliana sono tutti trasmessi in streaming sulle pagine ufficiali Facebook “La Versiliana” e Comune di Pietrasanta.