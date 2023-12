Rogo al salone di coiffeur. Paura in centro al Forte. Locali distrutti dal fuoco

Completamente arso dal fuoco un salone di parrucchiere in centro. Paura ieri mattina per le fiamme che si sono sviluppate nello storico salone di coiffeur Linea A-parrucchiere Antonio (all’interno anche un centro estetico) in via Michelangelo angolo via Mazzini. Il forte odore di fumo intorno alle 8,30 – quando l’attività era chiusa – ha insospettito i professionisti di un vicino studio tecnico che hanno lanciato l’allarme. I vetri del negozio erano roventi e subito si è intuito che stava accadendo qualcosa di pericoloso. Sul posto si è precipitata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Pietrasanta e appena è stata aperta la porta, fumo e fiamme si sono sprigionati anche all’esterno. I pompieri hanno faticato non poco per domare la situazione utilizzando anche mezzi in supporto. I locali sono stati completamente distrutti e le operazioni di bonifica sono state lunghe: all’interno non si è salvato niente tra arredi e attrezzi da lavoro. Ancora non è stata fatta una stima ma sicuramente la cifra è consistente.

Per motivi di sicurezza l’area è stata transennata. Sulle cause sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco ma dovrebbero essere accidentali. Intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale. Tutti impegnati a stabilire le cause delle fiamme anche se una delle ipotesi è quella del corto circuito scatenato dall’illuminazione di Natale. Tra l’altro solo un paio di sere fa lo stesso negozio era stato danneggiato da un’auto che in quel punto si era cappottata finendo con le ruote proprio sulle vetrine.

Francesca Navari