“Ritorno agli Ottanta“ Omaggio alle rockstar

Dodici rockstar in altrettanti punti del paese per celebrare gli anni ’80 e creare una attrattiva per gli appassionati di questi artisti. L’iniziativa porta la firma della Fondazione Terre Medicee, la quale ha posizionato nel centro di Seravezza dodici gigantografie di grandi cantanti, creando una sorta di appendice della mostra “Ritorno agli Ottanta”, in corso a Palazzo Mediceo.

David Bowie, Vasco Rossi, Tina Turner, Bruce Springsteen, Freddie Mercury, George Michael, Tina Turner, insieme a tanti altri big, ma anche una riproduzione degli stereo portatili in voga in quegli anni, danno l’occasione per fare un giro in paese su un percorso originale. "I pannelli – spiega Davide Monaco, direttore della Fondazione – sono stati posizionati davanti a saracinesche chiuse, di attività dismesse da anni. Un modo per ravvivare quegli spazi inattivi ma, soprattutto, per portare visitatori nel centro del paese. L’idea è proprio portare i visitatori della mostra a compiere un giro nel paese trovando lì la raffigurazione dei propri beniamini".