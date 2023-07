"Ritorno agli anni Ottanta" Il Mundial e la stagione delle Stragi

La cronaca degli anni ‘80 sarà al centro del nuovo appuntamento con i talk legati alla mostra “Ritorno agli Ottanta”, allestita a Palazzo Mediceo, che celebra questo decennio. Domani alle 18.30 il giardino mediceo ospiterà un atteso incontro per ripercorrere, analizzare e commentare i principali avvenimenti di quel decennio. A condurre i presenti in questo appassionante viaggio dei ricordi saranno tre giornalisti: Alessandro Sallusti, Adolfo Lippi e Tommaso Strambi.

Tanti gli eventi di quel periodo che hanno segnato la nostra storia, come la caduta del muro di Berlino, internet, l’attentato alla stazione di Bologna, il caso P2, l’incubo AIDS, l’attentato a Ronald Reagan e a papa Giovanni Paolo II, la morte di John Lennon e di Enrico Berlinguer, la vittoria ai mondiali di calcio con l’entusiasta partecipazione del presidente della Repubblica Sandro Pertini, lo straordinario successo di Michael Jackson e Madonna, il trionfo del made in Italy. Tanti argomenti che passeranno tra le maglie dei ricordi e delle esperienze dei giornalisti cui è affidato il talk e che non necessitano di tante presentazioni.

Alessandro Sallusti nel 1987 inizia a lavorare a Il Giornale con Indro Montanelli per passare poi al Messaggero, ad Avvenire e al Corriere della Sera. Dopo vari incarichi, anche televisivi, dal 2010 fino al 2021 torna direttore al Giornale e oggi è direttore di Libero.

Adolfo Lippi, giornalista scrittore e regista Rai, si forma al Telegrafo e a Politica di Firenze, per poi trasferirsi a Roma dove collabora con numerose testate fra cui il Mondo. Da qualche anno è tornato a vivere nella sua Versilia.

Tommaso Strambi, giornalista scrittore, oggi caporedattore de La Nazione in Versilia, inizia giovanissimo a raccontare in una radio i fatti che accadevano intorno a lui già dagli anni ‘90. È stato vice capocronista della redazione de la Nazione di Firenze e ha guidato sia quella di Siena che di Pisa e la redaine Interni-Esteri di Qn-Quotidiano Nazionale. Per la casa editrice Baldini+Castoldi-La Nave di Teseo nel febbraio scorso a pubblicato il libro Siena, la sua banca e una scomoda verità. Chi ha tradito David Rossi, in cui ricostruisce le vicende legate al Monte dei Paschi di Siena e alla morte del manager a capo dell’area comunicazione di quell’istituto di credito.

L’ingresso al talk è libero.