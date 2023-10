Riti religiosi. La grande festa per la patrona

In tempi in cui l’intelligenza artificiale diventa protagonista, nelle piccole frazioni si tengono vive le tradizioni che sono anche un modo per riunire la comunità. Accade oggi a Piano del Quercione, nel Comune di Massarosa, che celebra dalle 9.30 la patrona, la “Madonna del Buon Consiglio“ chiamata dagli anziani “La Madonna dei Pistacchi“. La processione parte da via di Chiavarino alle 9.30 per raggiungere la chiesa parrocchiale dove verrà celebrata la messa solenne alla quale partecipano anche delle compagnie delle parrocchie degli altri paesi della comunità.

Per celebrare questa antica festa popolare rimasta nel cuore dei cittadini il tenore Giuseppe Marcucci (nella foto) canta una preghiera scritta per questo evento da Luciana Mei e musicata dal maestro Giuseppe Bertolani. La parrocchia di Piano del Quercione è dediacata alla Madonna del Buon consiglio in omaggio alla marginetta con un bassorilievo di tale Madonna davanti alla quale nel lontano 1932 era nata la volotà di formare una comunità autonoma- Ma i futuri parrocchiani volevano che anche nella chiesetta si fosse questa Madonna perciò decisero di comprare una statua che la rappresentasse. Con quale denaro? Nei campi si coltivavano i pistacchi, granoturco e aracadi che venivano venduti all’ingrosso. Fu deciso di tassarsi e il ricavato del primo “Ballino“di pistacchi fu versato in un fondo per comprare la statua. E così anche quest’anno in occasione della festa del patrono alla fine della messa verranno offerti i pistacchi e un rifresco e dall’alto la Madonna ringrazia e prega per la comunità.

Maria Nudi